Trabzonspor soyunma odasında neler yaşandı? Onana'dan olay sözler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildiği maçın hikayesini Youtube kanalında yayınlayacak.

TRABZONSPOR SOYUNMA ODASINDAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Bordo mavili kulüp, maçta Okay Yokuşlu'nun kırmızı kart gördükten sonra devre arasında takımdan özür dilediği ve yeni transfer Onana'nın ise motivasyon konuşması yaptığı kısa bir kesidi sosyal medyada paylaşarak saat 19.00'da yayınlanacak videonun tanıtımını yaptı.

ONANA'NIN KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Onana, Okay'ı işaret ederek takıma, "Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım, bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız." dedi.

OKAY YOKUŞLU TAKIM ARKADAŞLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Okay Yokuşlu ise gördüğü kırmızı karttan dolayı, "Herkesten özür diliyorum. Herkes elinden geleni yapsın. Hata benim" diyerek takımdan özür diledi. O sırada diğer oyuncuların ise 'Özür dilemene gerek yok.' diyerek Okay'ın konuşmasını yarıda kestiği görüldü.

TARAFTARLAR KAMERUNLU KALECİYE ÖVGÜ YAĞDIRDI

Bu anlar, sosyal medyada Trabzonspor taraftarlarında büyük beğeni topladı. Taraftarlar özellikle Manchester United'dan kiralanan Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın takımla birlikte yalnızca 2 anterenman yaptıktan sonra çıktığı ilk maçında yıllardır Trabzonspor futbolcusuymuş gibi aidiyet duygusuyla hareket etmesine övgüler yağdırdı.