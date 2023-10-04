Trabzonspor stat için görüşme masasında

Turgay BEŞYILDIZ-YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü, Papara Park’ın sponsorluğu konusunda yüzde 25 pay isteyen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bir görüşme talebinde bulundu.

Bordo Mavili Kulüp tarafından istenilen görüşme talebi, aslen Rize-Pazarlı olan Osman Aşkın Bak tarafından olumlu karşılandı.

Bordo Mavili Kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ve başarılı genç işadamı başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı ve de bir grup yönetici, yarın ya da ertesi gün, Bakan Bak ile karşılıklı masaya oturarak Papara Park ile ilgili konuyu masaya yatıracaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, daha önce görevde olan Mehmet Kasapoğlu döneminde, Akyazı’daki yeni stadın Trabzonspor’a yasal olarak uygunsa devri ya da 29 yıllığına kiralanması konusunda defalarca söz alınmasına rağmen, söz konusu bakanlığın o dönemde, bunu her gündeme geldiğinde hasır altı ettiği yetmezmiş gibi, bir de stat sponsorluğundan %25 payı ilk kez istemeye kalkması, Trabzonspor camiasını ayağa kaldırmıştı.

Bu arada, Trabzonspor’a gönül verenler kamuoyuna seslenerek; üstelik şu anda başın da bölgemizin insanı Pazarlı Osman Aşkın Bak’ın olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı, defalarca stadyumu Trabzonspor’a yasal ise devretmesi ya da kiralaması söz konusu iken, bugüne kadar bunu gerçekleştirmemesinin altında bir kasıt olduğunu düşündükleri ve bunu Trabzon il sınırları içerisinde yaşayan 800 bin kişiden, özellikle bunu iyi bilmeleri ve unutmamaları istenmişti.

Hatırlandığı gibi; Trabzonsporlu taraftarlar ve Bordo Mavili camia, Papara Park için istenen yüzde 25’lik sponsorluk payı için adeta ayaklanmış, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bugüne kadar uygulamadığı bir talimatı, Trabzonspor’da uygulamaya kalkması, Karadeniz ekibinde de sinirleri oldukça germişti.

Önümüzdeki iki gün içerisinde bir araya gelecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Trabzonspor’un, bu konuya her iki tarafı da sıkıntıdan kurtaracak ve memnun edecek, olumlu bir çözüm getirmesi bekleniyor.