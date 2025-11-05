Trendyol Süper Lig’in resmi sosyal medya hesabı tarafından her ay taraftar oylamasıyla seçilen en güzel gol ödülüne bu sezon Trabzonspor ambargo koydu.

ONUACHU'DAN SONRA OULAI SEÇİLDİ

Fatih Karagümrük deplasmanında akrobatik bir vuruşla ağları havalandıran Paul Onuachu eylül ayının en güzel golünü atan isim olurken ekim ayında ise bu kez genç yetenek Christ Inao Oulai sahneye çıktı.

Eyüpspor karşısında orta sahada kazandığı topu rakiplerini tek tek geçerek ağlara gönderen Oulai de ekim ayının en güzel golünü atan oyuncu seçildi.

TAKIM PERFORMANSINI BİREYSEL YETENEKLER SÜSLEDİ

Üst üste ayın en güzel golü ödülüne layık görülen Trabzonspor bu sezon şu ana kadar takım performansı kadar göze hoş gelen bireysel yetenekleriyle de Süper Lig'e damga vurdu.