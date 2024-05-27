Trabzonspor tarihi fark yedi

Trabzonspor bu yıl da beklenen performansı sergileyemedi. 2021-2022 sezonunda zirveye çıkan bordo-mavililer, bu sezon 67 puanla üçüncülük ile yetinmek zorunda kaldı. Şampiyonluktan sonraki iki sezonda istikrarını sürdüremeyen Trabzonspor, hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası’nda başarıyı yakalayamadı.

Bu sezon zirve yarışını erken terk eden Trabzonspor, 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın tam 35 puan gerisinde kaldı. Ayrıca, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin de 32 puan gerisinde tamamladı. Geçtiğimiz sezon da Galatasaray’ın 31 puan gerisinde yer alan Karadeniz ekibi, bu düşüşüyle dikkat çekti.

Trabzonspor için tarihi bir düşüş, 2015-2016 sezonunda yaşanmıştı. O sezonu 40 puanla tamamlayan bordo-mavililer, 79 puanla şampiyon olan Beşiktaş’ın 39 puan gerisinde kalmıştı. Son iki sezonda şampiyonlardan büyük farklar yiyen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da hedeflerine ulaşamadı.

Geçen sezon çeyrek finalde veda eden ekip, bu sezon ise finalde Beşiktaş’a 3-2 yenilerek kupayı kaçırdı.