Trabzonspor tarihindeki ilki açıkladı

Ligin başı olmasına rağmen; puan cetvelinde en alt grup potasından uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK, zirve grubuna yaklaşmak isteyen ve bir an önce sinsice! En üstteki ağalar grubuna gitmek isteyen Trabzonspor’u, bu gece antep sofrasında ağırladı!

Şenol Güneş, Trabzonspor'da bundan önce görev yaptığı dört dönemde de, ligdeki ilk deplasman maçında mağlup olmama apoletlerini omuzunda taşıyarak sahaya çıktı.

Oyunun ilk 20 dakikalık bölümünde bordo-mavililer'in bir "oh" çektiği an 17. dakikadaydı. Ev sahibinden Niyeryalı Okereke'nin, arka direk dibinde boş pozisyonda vurduğu meşin yuvarlak, önce yan direği yanağından öptü! Sonra auta çıktı.

Bir karşılaşmada, temel ilkesi galibiyet olan takımlar için sonuç önemliyse, hücumu, pozisyon üretmeyi ve rakip kaleye şutu çok umursamayan görüntüde, ikinci bölgeyi seven her iki takımın futbolunu da masaya yatırmak gerek!

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda 300 civarında Trabzonspor taraftarının takımlarını yalnız bırakmadığı bu 90 dakikada; Şenol Hoca, Mendy'i stopere çekerek, orta sahada Ozan ve Okay ile başladı.

Her iki takım oyuncuları; bu görüntüleriyle aldıkları yüksek transfer ücretlerini asla ama asla hak etmezken, özellikle bordo-mavililerin ilk yarıda net olmayan bir pozisyonunda bile, kararlılık ve geceyi hükmü altına almak, onlar için ilk yarıda yeterli olmadı.

Şans faktörü bu yarıda açık konuşmak gerekirse, azda olsa Trabzonspor'un yanındaydı.

*

Selçuk İnan'ın takımı ev sahibi ‘Şahinler’de, Sertaç Eskihellaç dahil üç sakat oyuncu vardı.

Karadeniz ekibinde ise son haftaların formsuz ismi Orsic kadroya alınmadı. Enis Destan, Hüseyin ve Savic sakatlıkları devam edenlerdi. Visca'nın son cezalı günüydü.

Kırmızı siyahlıların tek, Trabzonspor'un ise net bir gol pozisyonu olmadığı ilk 45 dakika, futbol adına sık sık yerde yatıp oyunu durdurmanın rezalet perdesiydi!

Zirve grubuna çıkmak için önüne koyulan dik merdiveni tırmanırken, hisler, arzular ve sisler görüntüyü bazen flu yapar! Şans faktörü, talih de bazen çıkıp kendini göstermez. O zaman ilk 11'in bordo-mavili oyuncuları olarak, bunu siz çıkıp göstereceksiniz ama çayda çıra oynamakla değil, kolbastı ile olur!

İkinci yarıya biraz daha derli toplu başlayan Karadeniz ekibi, karşılaşmanın üçte ikilik bölümü biterken golü buldu.

Bu yarıda oyuna giren Draguş'un direkten dönen topunu Banza tamamladı ama gol VAR'daki Erkan Engin tarafından monütöre izlemeye çağırılan ve hakemlik mesleğiyle alakası olmayan Volkan Bayarslan tarafından iptal edildi.

Avrupa'da hiçbir hakemin faul çalmayacağı ve çalmadığı Malheiro'nun pozisyonuna faul vererek, golü iptal eden Volkan Bayarslan ve Erkan Engin, profesyonel futbol oynamayan hakemlerin bu işi hiç bilmediklerini bir kez daha kesin olarak ispatladı. MHK'nin dikkatine sunuyorum!

*

Kırmızı siyahlılar, ikinci yarıda zaman zaman yedikleri baskıya rağmen kazanmaları bile belki tesadüfen mümkün olabilirdi ama zayıf ve yeni kadroları ve de Trabzonspor gibi şimdilik kötü futbolları, onlar içinde konuk ekip içinde yenilmeden çıkmak da başarı sayılır!

Trabzonspor, tarihinde ilk kez bir sezonun ilk beş maçını, beraberlikle kapattı.

Tercih hakkını gereksiz sarı kartlar gösterip, her pozisyonda zırt pırt düdük çalan ve olmayan futbolunda tam içine eden orta hakem Volkan Bayarslan, 22 derecelik gecede. Trabzonspor’un nizami golünü de, karşı taraf ödemeli kargoya verip, TFF ve MHK ye gönderdi!