Yıllar sonra döndüğü Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle sezona başlayan Trabzonspor Basketbol Takımı kadrosunu tecrübeli bir isimle güçlendirdi.
Bordo Mavililer, daha önce Türkiye'de Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka, Türk Telekom ve Bandırma formaları giyen 35 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açııklamada, "Ailemize hoş geldin Tony Taylor. Takımımız, tecrübeli Amerikalı oyun kurucu Tony Taylor’ı kadrosuna kattı. Taylor’a formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Selçuk Ernak yönetimindeki Trabzonspor ligde 26 Ekim Pazar günü Hayri Gür Spor Salonu'nda Anadolu Efes'i konuk edecek.