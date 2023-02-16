Abdullah Avcı: Herkesin takımı Trabzonspor oldu

UEFA Konsferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Basel'i Larsen'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası konuştu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

''TUR ATLAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK''

Tüm Türkiye'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bütün ülkenin manevi desteğini hissettik. Türkiye'nin takımı bu akşam Trabzonspor oldu. Tribünlerde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Malatyaspor bayrakları...

5-6 net pozisyonumuz var. 1 pozisyon verdik herhalde sadece. Oyun başından sonuna kadar oyuna sadık kaldık. Tur atlayabileceğimizi, ufak da olsa avantajı cebimize koyduğumuzu bu oyun bize gösterdi. Burada bu akşam kazanmak önemliydi. Az da olsa milletimizin yüzünde tebessüm yarattıysak ne mutlu bize" dedi.

''UMARIM BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDER''

Ülkedeki futbol beraberliği adına önemli bir adım olduğunu da kaydeden Avcı, "Tüm gelen başkanlara, taraftarlara herkese teşekkürler. Umarım bu beraberliğimiz güçlenerek devam eder. Bunların başlangıcında olabilmek, ilerde bunları konuşabilecek olmak bizi mutlu ediyor.

Yaralarımızı bu şekilde hep beraber saracağız. Tüm ülkeye, tüm kulüplere, tüm ailelere teşekkür ediyorum. Bir perde kapandı, diğerini de inşallah iyi şekilde kapatacağız" ifadelerini kullandı.