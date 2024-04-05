Trabzonspor TFF'nin açığını yakaladı

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaştığı maçta yaşanan skandalların ardından gelen cezalara itiraz etti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da bu saha olayları nedeniyle bordo mavililere 6 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Trabzonspor, verilen cezayı Tahkim Kurulu'na götürdü.

İTİRAZDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Trabzosnpor'un hukukçularının yoğun bir hazırlıktan sonra itiraz dilekçesine emsal kararları da ekleyerek disiplin talimatının açıklarından yararlanmak istedikleri ifade edildi.

Konuyla ilgili itiraz dilekçesini sunan Karadeniz ekibi, 6 maçlık cezanın düşürülmesini talep etti. Tahkim Kurulu'nun, talebi değerlendirerek Trabzonspor'un seyircisiz oynama cezasında düzenlemeye gitmesi bekleniyor.



Bu arada Trabzonspor taraftarı, VavaCars Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında tribündeki yerini alabilecek.



Futbol disiplin talimatında yer alan "Seyircisiz oynama cezaları kendi kategorisinde uygulanır" maddesi nedeniyle ceza sadece Trendyol Süper Lig maçlarını kapsayacak.



Trabzonspor, sezonun geri kalan diliminde ligde 4 iç saha maçına çıkacak. Bordo-mavililer, bu süreçte Papara Park'ta EMS Yapı Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.



Trabzonspor'un 6 maçlık cezasında değişiklik olmaması durumunda Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon ligde oynayacağı ilk 2 iç saha maçında da seyircisinden yoksun olacak.