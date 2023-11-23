Trabzonspor 'un dünyaca ünlü futbolcu Isco ile görüştüğü ortaya çıktı

İspanyol basını, İspanya Mili Takım formalarını, her yaş kategorisinde toplam 103 kez giyen bir oyuncu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazmaya devam ediyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor 'un dünyaca ünlü futbolcu Isco ile görüştüğü ortaya çıktı

La Liga’da Real Betis forması giyen, 31 yaşındaki 10 numaralı mevkide oynayan İspanyol oyuncu; Francisco Román Alarcón Suárez ya da kısaca Isco’nun Trabzonspor ile görüştüğünü yazdı.

Yeşil beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncu için, devre arasındaki ocak ayında, bu transferi gerçekleştirmeye çalışacağını ileri sürdü.

2012 yılında Málaga'da oynarken, Golden Boy ödülünü kazanan Isco, 2013 yılında Real Madrid'e 30 milyon Euro’ya transfer olmuştu.

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Bordo mavililerin, Isco’yu gündemlerine aldıklarını öne süren İspanyol basınının yaptığı bir ön değerlendirmede;’’ Türkler, Isco transferini sonlandırmak için görüşmeler yapıyor.

Yetkili menajer, Karadeniz Bölgesinin takımı için Real Betis ile pazarlıkta. Anlaşma ağlanırsa Isco devre arası bordo-mavili formayı giyebilir.’’ satırlarına yer verdi.

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Benalmadena doğumlu 1,76 boyundaki Isco, 5 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan takımlarda, finalde forma giydi.

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Daha önce; Valencia, Malaga, Real Madris, Sevilla formalarını giyen Isco’nun menajerliğini, merkezi Portekiz’in Porto kentinde bulunan Gestifute Menajerlik Şirketi yapıyor.

Bu şirketin 69 oyuncusunun, Avrupa’daki üst düzey liglerde top koşturduğu öğrenildi.

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