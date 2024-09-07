Trabzonspor ve AEK Chelsea'nin yıldızı için savaşta

Trabzonspor'un transfer çalışmaları devam ederken, Yunan basınında çıkan haberlere göre Chelsea'nin genç santraforu David Datro Fofana'ya ilgi gösterdikleri belirtildi.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Bu transferde Trabzonspor yalnız olmadığı belirtildi. Yunanistan'ın önde gelen kulüplerinden AEK da oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor. AEK'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Costas Ketsetzoglou, AEK ile Chelsea arasında henüz anlaşma sağlanamadığını belirtti.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ YETERSİZ KALDI

Ketsetzoglou, "Henüz anlaşma sağlanamadı ancak AEK geri çekilmiş değil. Ödeme şekli ve iki kulübün alacağı pay konusunda müzakereler devam ediyor. Oyuncu gelmeye olumlu bakıyor ve Chelsea, AEK'nin teklifine yaklaşacak şekilde taleplerini düşürdü. Trabzonspor'un adı geçse de, bu miktarlara ulaşmaları mümkün değil. Chelsea'nin oyuncuyu U23 takımında tutması da pek mantıklı olmayacaktır çünkü değeri düşecektir" dedi.

GEÇEN SEZON ALMANYA VE İNGİLTERE'DE OYNADI

Fildişili oyuncu David Datro Fofana, geçen sezon Chelsea tarafından Union Berlin'e kiralanmıştı. Alman ekibinde yarım sezon forma giyen ve 1 gol atan oyuncu, daha sonra Premier Lig ekibi Burnley'e kiralandı ve burada 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

MOLDE'DEN 12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

David Datro Fofana'nın şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro olarak görülüyor ve santrafor pozisyonunun yanı sıra sağ ve sol kanatlarda da oynayabiliyor. Oyuncu, 2023 yılında Molde'den Chelsea'ye 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Türkiye'de transfer sezonu 13 Eylül'de sona ererken, Yunanistan'da ise 11 Eylül'de bitiyor.