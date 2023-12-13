Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi
Gazinantep FK maçının ardından yapılan paylaşımlar nedeniyle Trabzonspor kulübü ve Ertuğrul Doğan PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği Süper Lig’in 15 haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor mücadelesinin ardından yapılan paylaşımlar nedeniyle Trabzonspor ve başkan Ertuğrul Doğan’ın PFDK’ye sevk edildiklerini açıkladı.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trabzonspor Kulübü’ nün 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “Sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın 09.12.2023 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan “Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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