Trabzonspor Volkan Bayarslan ile kazanamıyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Haftanın en önemli maçı öncesinde dikkatlerden kaçmayan bir istatistik, Trabzonspor camiasının oldukça ilgisini çekti.



Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta konuk edeceği Beşiktaş maçının orta hakemi Volkan Bayarslan olarak açıklandı. Bayarslan'ın, Trabzonspor ve Beşiktaş istatistikleri ise oldukça dikkat çekiyor.



Trabzonspor, Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı 6 karşılaşmasında da galibiyet elde edemedi. Bordo mavili ekip, söz konusu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



Beşiktaş ise Volkan Bayarslan'ın yönettiği 8 müsabakada 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.



Bayarslan’ın bu istatistikleri; Bordo Mavili yönetiminde dikkatini çekerken, Bu konuda bir açıklama yapabileceklerinin duyumu da alındı.



Öte yandan, pazar akşamı saat:20.oo’de, Papara Park’da oynanacak olan karşılaşmanın kombine ve biletlerinin, şu saate kadar 32. 400 tanesi tüketilirken, geri kalan 6 bin biletin satışı da hızla devam ediyor.



Satıştaki biletlerin yarın akşama kadar bitmesi beklenirken, misafir tribününe ait 2.100 koltuğunda cuma ya da cumartesi günü satışa çıkarılacağı öğrenildi.