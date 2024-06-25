Trabzonspor yeni transferinin maliyetini açıkladı

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Trabzonspor yeni transferinin maliyetini açıkladı

Trabzonspor, yeni transferi Borna Barisic'in sözleşme detaylarını açıkladı. Barisic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanırken, maliyeti de belli oldu.

Bordo-mavili ekip, İskoçya temsilcisi Rangers ile sözleşme biten 31 yaşındaki Hırvat sol bek ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada sözleşmenin 2+1 yıllık olduğu belirtildi.

Ayrıca oyuncunun maliyeti de belli oldu.

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Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Serbest Statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

Her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun, 2025/2026 Futbol sezonunda, Kulübümüzün Süper Lig maçlarının %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026/2027 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 330.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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