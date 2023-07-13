Trabzonspor Zinckernagel için pusuda! Petkovic ve Zapata beklemede

Kamp hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, iki oyuncuya daha kadrosuna katarak transferi kapatacak.

Trabzonspor Zinckernagel için pusuda! Petkovic ve Zapata beklemede

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Bunlardan biri orta saha, bir diğeri forvet oyuncusu olacak olan Bordo Mavililer;orta sahaya düşündükleri Danimarkalı Philip Aksel Zinckernagel için pusuya yattı.
İki önemli Belçika kulübününde ilgendiği Danimarkalı futbolcuyu, renklerine bağlamak isteyen Karadeniz ekibi, tecrübeli 10 numara için kulübü Olympiakos ile dirsek temasında!
Yunan ekibi, bu oyuncusu için yüksek bonservis bedeli isteyince pazarlık görüşmelerine ek olarak; takas olarak Maxi Gomez'de girmişti.
Avrupa'da değişik liglerde forma giyen 29 yaşındaki oyuncunun, 2024- Haziran ayı sonuna kadar da sözleşmesi bulunuyor.

PETKOVİC-ZABATA

Bu arada, Bordo Mavililer hücum hattı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Trabzonspor'un ilk santrafor adayı tabiki Hırvat Bruno Petkovic.
Dinamo Zagreb'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı maçlar sonrasında bu transfer netleşecek. Zagreb, kupa da yoluna devam ederse, daha önce de askıya aldığı Petkovic defteri bu sefer tamamen kapanacak.
O zaman devreye Duvan Zapata transferinin gireceği ileri sürüldü.
Kolombiyalı forvet kariyerini İtalya'da sürdürüyor. Son 9 yıldır Serie A'da farklı takımlarda boy gösteren 32 yaşındaki futbolcunun, Atalanta ile bir yıl daha kontratının bulunması sıkıntı ama İtalyan temsilcisi, 33 üne merdiven dayamış tecrübeli oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Trabzonspor taraftarı Zabata ismine ise hiç sıcak bakmıyor. Kulağı Petkovic için devam eden ama beklenen görüşmelerde!
Öte yandan Bordo Mavililer, kamptaki 2'nci hazırlık maçını önümüzdeki cumartesi günü akşamı saat:18.30'da, Macaristan'ın Mol Vidi takımı ile yapacak.

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