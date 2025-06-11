Trabzonspor'a müjde: Dev tahsis

Kaynak: DHA
Trabzonspor'a müjde: Dev tahsis

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki dükkanların kullanım haklarını aldı.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan stadyum altı ve çevresindeki dükkanların kullanım haklarını kapsayan protokolü Papara Park’ta düzenlenen törenle imzaladı.

Törene; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan törende yaptığı konuşmada, protokolün Trabzonspor’a çok önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Şenol Güneş Spor Kompleksi olarak anılan ancak kulübümüze kazandırılamayan ve kiralama süreci tamamlanamayan tesisleri nihayet Trabzonspor’umuza kazandırmış bulunuyoruz. Stadyumun alt bölümünde yer alan iş yerleri ve çevresindeki alanlar uzun süredir atıl durumdaydı. Bu bölgeleri hem Trabzonspor’umuza hem de Trabzon halkına hizmet edecek projelerle değerlendireceğiz. Ayrıca, stadyumun yan tarafındaki yaklaşık 105 dönümlük arazinin de tahsisini kulübümüze kazandırdık. Bu alanları, yıllık 15-20 milyon Euro aralığında katkı sağlayacak projelerle değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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