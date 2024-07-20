Trabzonspor'a Paul Onuachu için flaş Ferrari yanıtı

Göztepe Kulübü ve Southampton'ın çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Slovenya'da sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'nin kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi.

Ankersen, Trabzonspor'un Southampton'dan kadrosuna katmak istediği Onuachu ile ilgili konuştu. Onuachu'nun satılması durumunda doğru fiyatın ödenmesi gerektiğini belirten Ankersen, "Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor" dedi.

Göztepe'nin transfer hedeflerine dair de bilgi veren Ankersen, takıma iki yeni santrafor almayı planladıklarını belirtti. "Elimizde bu konuda iyi seçenekler var. Umarım yakın zamanda bu transferleri gerçekleştirip, taraftarlarımızla tanıştırırız. Ancak bu işler hemen olmuyor. Bir süpermarkete gidip istediğiniz ürünleri, istediğiniz fiyata bulamayabilirsiniz veya aldığınız ürünler zamanla kalitesini kaybedebilir" ifadelerini kullandı.

Transfer hedeflerindeki oyuncuların isimlerini vermekten kaçınan Ankersen, "Takıma büyük yıldızlar transfer etmek bizim stilimiz değil. En büyük amacımız iyi bir takım yaratmak" dedi. Hem mental hem de fiziksel ve teknik anlamda iyi bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Ankersen, "Süper Lig'de büyük bir meydan okuma ve mücadele bizi bekliyor. Ancak oynadığımız maçlarda istediğimiz farkları yaratabilirsek, iyi bir takım olacağımızı ve birçok kişiyi şaşırtacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.