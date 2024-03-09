Trabzonspor'da Abdullah Avcı maç sonunda kara haberi verdi. Fenerbahçe maçında yok

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzonspor'da Abdullah Avcı maç sonunda kara haberi verdi. Fenerbahçe maçında yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın yıldız golcüsü Onuachu'nun Fenerbahçe maçında oynamayacağını duyurdu.

Trabzonspor; Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, bir de kötü haber verdi.

Tecrübeli hoca, "Duygularımızı karıştırmadan her şeyi doğru yaptık. Alanya maçında iyi oyun oynamamıza rağmen kaybetmek bizi üzdü. İki haftadır gelen ilk top gol oluyor. Geçen hafta da öyle oldu. Taha uzun zamandır oynamamasına rağmen Emre Mor'un pozisyonunda kritik bir kurtarış yaptı. Burada golü yeseydik kırılmalar olabilirdi." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Mutluyuz! İki önemli hedefimiz var. Rakibimiz Karagümrük ile kupa yarı finalini oynayacağız. Bugün kazandık ve çok mutluyum. Oyuncuların performansı ve oyunun büyük bölümüne sadık kalmaları önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sakat oyuncularla ilgili bilgi veren Avcı, "Paul Onuachu, Fenerbahçe maçında yok. Nisan'ın 3 veya 4'ünde dönecek. Uğurcan Çakır'ın konusunda ise birkaç gün içinde açıklama yapılır" ifadesini kullandı.

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