Trabzonspor'da acı gerçek. Bakasetas neden ayrılmak istiyor? Cemal Ersen açıkladı

Trabzonspor'da neler oluyor? Milliyet gazetesinin usta yazarı Cemal Ersen, "Trabzon’da kayıp bir sezon daha mı?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Söylemek için erken olabilir. Ancak görünen köy kılavuz istemez. Bordo-mavili kulüpte işler iyi gitmiyor. Gideceğe de benzemiyor" diyen Cemal Ersen, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Lafı gevelemeyeceğim. Bugün yaşanan sıkıntıların temelinde yanlış politikalar kadar, Trabzonspor ile kimyasının uyuşmadığını düşündüğüm teknik direktör tercihi yatıyor.

Nenad Bjelica ile ilgili en çarpıcı tespit, öğrencisi Bakasetas’tan geldi. Sözleşme yenilemek istemeyen ve vatandaşı Siopis gibi ayrılmak isteyen Yunan oyuncu, şampiyonluk sezonu ile bugünü kıyaslarken “O kazanan bir takımdı. Bugün yenilmemeye oynayan bir takım var” ifadelerini kullandı.

Trabzon’da Bakasetas gibi düşünen oyuncu sayısının az olduğunu sanmıyorum. Ve futbolcunun “kazanan bir takımda oynamak istiyorum” demesinin altında yatan gerçekleri kimse görmezden gelmemeli. Özellikle de başkan Ertuğrul Doğan.

Süper ligde zirveyi hedefleyen rakiplerinin durumu ortada. Bordo-mavili ekip şu anki kadro yapısı ve oyun mantalitesiyle onları zorlayacak güce sahip değil. İsteyen kızsın, kayıp bir sezon daha geliyor göz göre göre.