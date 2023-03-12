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Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu

Seçime giden Trabzonspor’da eski başkan Ahmet Ağaoğlu bu kez Bordo – Mavili kulübün başına daha güçlü dönüyor. Ağaoğlu’nun Dubai’de dev bir marka ile anlaştığı öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 11:06
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Trabzonspor’da Ağaoğlu hafta içi adaylığını açıklıyor

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor’a daha güçlü dönüyor! Dubai’den sponsor buldu
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Trabzonspor’da başkanlık yarışına hazırlanan Ahmet Ağaoğlu hem tatil hem de ticaret için Dubai'ye uçtu.

Fotospor’un haberine göre yeniden başkan adayı olmayı düşünen Ağaoğlu, BAE'de hem stat hem de forma sponsoru olmak isteyen bir şirketin üst düzey yöneticileriyle bir görüşme yaptı.

Bu görüşme sonrasında kulübe nefes aldıracak kaynağı bulduğuna inanan Ağaoğlu yarın İstanbul'da olacak.

Kendisinden aday olmasını isteyen camianın önde gelen isimleriyle Pazartesi ve Salı günü son bir kez daha toplantılar yapacak.

Daha sonra da başkan adaylığını açıklayacak.

Bu arada Kongre sürecinde kritik bir döneme girilirken Başkan adayları 17 Mart Cuma mesai bitimine kadar adaylık başvurularını yapmaları gerekiyor.


 

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