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Yusuf Erdoğan gidici: İstanbul'da el sıkışacak

Trabzonspor'da ayrılık sesleri adım adım yaklaşıyor.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:56
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Trabzonspor'da ayrılığa ramak kaldı: Yusuf Erdoğan İstanbul yolcusu

Yusuf Erdoğan gidici: İstanbul'da el sıkışacak
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Karadeniz ekibinde beklentileri bir türlü karşılayamayan Yusuf Erdoğan'la yolların ayrılması kesinleşti.

Fanatik'in haberine göre takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren oyuncunun Kasımpaşa'yla el sıkıştığı ifade edilirken imza için hafta sonuna kadar İstanbul'a gideceği belirtildi.

12 Ocak'ta başlayacak transfer sezonunda eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olması beklenen tecrübeli futbolcu, son maçlarda kadroya giremedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, son iki maçta kadroya yazmadığı Yusuf Erdoğan, bu sezon 4 lig maçında 50 dakika görev aldı.

30 yaşındaki futbolcu görev aldığı süre boyunca gol ve asist üretemedi. 

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