Trabzonspor'da ayrılık çanları çalıyor

Süper Lig 'de son olarak Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup olan 26 puanla 6. sırada yer alan Trabzonspor devre arası çalışmalarını şimdiden netleştirdi. Bordo-mavililer verim alamadığı isimlere veda edecek. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 40 günlük arada Antalya'da kamp yapan Fırtına hazırlık maçlarında beklenen görüntüyü verememişti. Bordo-Mavililer; Hull City, Crystal Palace ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı, "3-4 aydır performansını artırmayan, devreye girmeyen oyuncular var. Kimseyi bekleyemem, burası Trabzonspor " demiş mesajı vermişti.

YUSUF YAZICI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Karagümrük karşısında alınan 4-1’lik yenilgi de Trabzonspor’da taşları yerinden oynatacak. Abdullah Avcı maçın ardından takımın görüntüsünden hiç memnun olmadığını söylerken, daha önce de bazı yıldızlara uyarı şeklinde konuşmasıyla artık bardaktaki damla taştı. Bu nedenle Ocak ayında kadroda temizlik bekleniyor. Öncelikle performansları bir türlü artmayan Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Denswil’in gönderilmesi gündemde. Bu isimlerden Djaniny ile Denswil’in kontratları var ve maaşları yüksek olduğu için ayrılık yolunda nasıl bir formül bulunacağı merak konusu. Lille’den kiralanan Yusuf’un ise Fransız ekibine geri gönderilmesi düşünülüyor. Son 2 maçtır kadroya giremeyen Yusuf Erdoğan, başta Kasımpaşa olmak üzere bazı Anadolu kulüpleriyle görüşürken, sezon başında bedelsiz alınan Larsen de yolcu listesinde olduğu belirtildi.