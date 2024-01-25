Trabzonspor'da bir ayrılık daha

Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'da bir ayrılık daha
Galatasaray'a 5-1 kaybeden Trabzonspor'da morallar bozuk.

Bordo Mavililerde gözler bu akşam oynanacak Rizespor maçına çevrildi.

Trabzonspor'a 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Enis Bardhi, istenilen performansı sergileyemedi.

Kuzey Makedonyalı 10 numara için Suudi Arabistan'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.

Bardhi'nin bir Dubai takımına kiralanacağı iddia edildi.

Bardhi'nin gidişiyle birlikte Fırtına'da 10 numara arayışı başlayacak.

Bu sezon 20 resmi maçta oynayan Enis Bardhi, bu maçlarda 2 gol attı.

Kuzey Makedonyalı oyuncu 4 de asist yaptı.

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