Trabzonspor'da bir sakatlık daha

Trabzonspor, savunma oyuncularından Hüseyin Türkmen'in MR görüntülenmesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.
Bordo-mavililer yaptığı açıklamada, "Takımımızın son antrenmanı sırasında sağ bacağında ani ağrı hissetmesi nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.