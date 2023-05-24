Trabzonspor'da Bjelica kararını verdi

Bordo - Mavililerde eksik bölgeler şimdiden belirlenirken, yönetim pek çok oyuncuyla temasta. Fanatik'in haberine göre takviye yapılacak mevkilerden biri de sağ bek. Bruno Peres'le sözleşme feshine giden, geldiğinden beri beklentilerin altında kalan Larsen'le de yolları ayırmayı düşünen Bordo-Mavililer, arayışları hızlandırdı.

Avrupa piyasasından 3-4 isim gündeme gelmesine rağmen öncelikli hedefin Reggie Cannon olduğu öğrenildi.

Portekiz'de Boavista forması giyen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 32 maça çıktı. ABD Milli Takımı'nda da forma giyen Cannon'un kulübüyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor.