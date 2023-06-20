Trabzonspor'da Bjelica'nın raporu ortaya çıktı

Bu sezon ligde istediği başarıyı yakalayamayan ve hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de başkan Ahmet Ağaoğlu’na veda eden Trabzonspor’da gelecek sezon çalışmaları devam ediyor. Yeni teknik direktörleri Nenad Bjelica’nın istekleri doğrultusunda hareket eden bordo-mavililerde Hırvat teknik adamın Trabzonspor yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı.

İLK HEDEF STOPER TRANSFERİ

Milliyet’te yer alan habere göre, ilk olarak bir stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor yönetimi sezon başında kadroya katılan Denswil’in takımdan ayrılması durumunda bir stoper daha transfer edecek. Bordo-mavililer ayrıca Marek Hamsik’in emekliliği ile zayıflayan orta sahaya ve sağ kanada da birer takviye yapacak.

TRANSFERLER KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK

Trabzonspor yönetiminin, teknik direktör Nenad Bjelica’nın isteği doğrultusunda bu transferleri 4 Temmuz’da başlayacak olan Slovenya kampı öncesinde bitirmeye çalışacağı ise gelen bilgiler arasında