Trendyol Süper Lig'in ilk 9 haftasında 20 puan toplayarak 2. sırada bulunan Trabzonspor, şampiyonluk sezonunun (2021-2022) ardından en iyi başlangıcını yaptı.

ŞAMPİYONLUK SEZONU SONRASI EN İYİ DÖNEM

O dönemde ilk 9 haftada 21 puanla liderlik koltuğunda oturan Bordo Mavililer bu sezon, şampiyonluk yılından sonraki en yüksek puanı topladı.

TRABZONSPOR YENİDEN ZİRVE YARIŞINDA

Fatih Tekke'nin göreve gelmesiyle birlikte istikrarlı bir form grafiği yakalayan Trabzonspor yeniden zirve yarışına dahil oldu.

PUAN ORTALAMASI 2'YE YAKLAŞTI

48 yaşındaki teknik adam Şenol Güneş'in yerine göreve geldikten sonra çıktığı 23 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 1,96 puan ortalaması yakaladı.

SADECE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A YENİLDİ

Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde sadece Fenerbahçe (2 kez) ve Galatasaray'a (2 kez) karşı mağlup oldu.