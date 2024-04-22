Trabzonspor'da Fenerbahçe isyanı. 'Geç gelen adalet adalet değildir' mesajıyla açıklandı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan karşılaşmanın sonunda olaylar çıkmıştı. Sahaya atlayan Bordo-Mavili taraftarlar ile bazı Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu iki külüp ve futbolculara çeşitli cezalar verirken, bazı taraftarlar darp edildikleri gerekçesiyle bazı Fenerbahçeli futbolcular ile ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Bordo Mavili kulüp, yaptığı açıklamayla başvurunun üzerinden 35 gün geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Mart 2024 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe müsabakasının bitişinden sonra Fenerbahçeli bazı futbolcular ve misafirler tarafından darp edilen taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvuruları Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 35 gündür işleme alınmamıştır.

Resmi sitemizden 3 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na hitaben yapılan açıklamalara bugüne kadar cevap verilmediği gibi; taraftarlarımızca yapılan şikayet başvurularının da henüz işleme alınmadığını öğrendik.

Şüpheli olarak dosyada işlem görmesi gereken bir kısım Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün misafirleri hakkında bu zamana kadar işlem yapılmamış olması hem hukuken hem de vicdanen kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur.

Bu zamana kadar sesimizin yüksek sesle çıkmamış olması devletimizin kurumlarına olan saygımızdandır.

Ancak buradan Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na tekraren sormak istiyoruz;

1- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet dosyalarına ilişkin süreci 35 gündür neden başlatmadı?

2- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, bu süreci ne zaman başlatacak?

3- Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecek?

Geç gelen adaletin adalet olmadığını önemle hatırlatarak ülkemizde hiçbir hukuki işleme maruz kalmadan elini kolunu sallayarak gezen futbolcular ve kulüp misafirlerinin bir an evvel adalet önünde hesap vermeleri için çağrımızı yineliyoruz."