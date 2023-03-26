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Trabzonsporlu yöneticiden flaş Nwakaeme sözleri. Türkiye'ye geri mi dönüyor

Trabzonspor'da başkanlığa Ertuğrul Doğan'ın seçilmesinin ardından yeni yönetimde yer alan Nevzat Kaya, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 21:50
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Trabzonspor'da flaş Nwakaeme gelişmesi

Trabzonsporlu yöneticiden flaş Nwakaeme sözleri. Türkiye'ye geri mi dönüyor
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Trabzonspor'da yapılan olağanüstü kongre sonrası Ertuğrul Doğan başkanlığa seçildi.

Fotospor'un haberine göre; Trabzonspor’un Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilecek yeni yönetimde yer alan Nevzat Kaya açıklamalarda bulundu.

"BİZİM HİKAYEMİZ BİR"
Trabzonsporlu taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Nevzat Kaya,”Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben de taraftarların geldiği yerden geldiğim için ben onlardan birisiyim. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bende o tribünlerde, onlarla beraber güldük, beraber sevindik, beraber ağladık. Bizim hikayemiz bir. Ben kendimi bildim bileli bu tribünlerde, bu sokaklardayım" dedi.

Nevzat Kaya,”Ben ilk 1997’den 2000 yılları arasında efsane başkanımız Mehmet Ali Yılmaz ile beraber çalışma şerefine nail olmuştum. Çok genç yaştaydım. Ertuğrul başkanımız benim çok yakın dostum.
Abi, kardeş ilişkimiz var. Söz konusu Trabzonspor olunca boynumuz kıldan ince, çok zor bir göreve soyunduk. Bundan sonra çok çalışmamız, az konuşmamız lazım. Bundan sonra İnşallah hem saha içerisinde hem saha dışarısında güzel işlerle anılacağız İnşallah.” İfadelerini kullandı.

"İSTERSELER NWAKAEME’Yİ SEVE SEVE GETİRİRİM"
Nwakaeme ile dostluğu bulunan Trabzonspor’un yeni yöneticisi Nevzat Kaya taraftarların sevgilisi yıldız futbolcunun bordo mavili takıma dönme ihtimali ile alakalı olarak sorulan soruya, “İnşallah neden olmasın. Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin.” şeklinde cevap verdi.

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor ile çıktığı 147 maçta 47 gol ve 40 asist yaparak istikrarlı bir performans sergilemişti.

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