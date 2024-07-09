Trabzonspor'da flaş Szalai ve Onuachu gelişmesi. Abdullah Avcı tüm detayları açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da flaş Szalai ve Onuachu gelişmesi. Abdullah Avcı tüm detayları açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferi gündemde olan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai ve Paul Onuachu ile ilgili konuştu.

Transfer döneminin hızlı takımı Trabzonspor şu ana kadar kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çekiyor. Bordo-Mavili ekip; Draguş, Barisic, Nwakaeme, Cihan Çanak, Ozan Tufan ve Lundstram'ı renklerne bağladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebiyle bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen, şu anda Hoffenheim'ın kadrosunda bulunan Attila Szalai için de görüşme yapılıyordu.

İmza atmasına kesin gözüyle bakılan Macar stoper konusunda teknik direktör Abdullah Avcı olumsuz bir tablo çizdi.

Tecrübeli hoca, "Attila Szalai, Türkiye'de forma giydi. Tanıdığımız, bildiğimiz bir futbolcu. Diğer taraftan da Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket etmeliyiz. O transfer durmuş vaziyette. Devamı yok. Yarın, ertesi gün ne olur bilmiyoruz, ama şu anda durmuş vaziyette" yorumunu yaptı.

Abdullah Avcı, Paul Onuachu transferi için de şunları söyledi: "Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız."

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