Trabzonspor'da hakem isyanı

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 23. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları açıklanırken Trabzonspor'a 4.kez hakem Mehmet Türkmen denk geldi.

4. KEZ TRABZONSPOR MAÇINDA DÜDÜK ÇALACAK

Trabzonspor'un Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun. 33 yaşındaki hakem Mehmet Türkmen bu sezon Trabzonspor'un 3 maçında düdük çaldı.

Trabzonspor 2-2 Kayserispor

Trabzonspor 5-0 Adana Demirspor

Samsunspor 2-1 Trabzonspor

Türkmen'in yönettiği maçlarda Trabzonspor bir galibiyet bir beraberlik ve bir yenilgi ile maçları noktaladı. Hakem Mehmet Türkmen Eyüpspor maçı ile ligin 23. haftasında 4. kez Trabzonspor maçı yönetmiş olacak.

HAFTANIN HAKEMLERİ

7 Şubat Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

8 Şubat Cumartesi:

16.00 Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 Şubat Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 Şubat Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Sipay Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol