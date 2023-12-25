Trabzonspor'da kadroya giremeyen milli futbolcuya talip

Sezon başında Trabzonspor'a transfer olan Dimitrious Kourbelis, beklenen performansı ortaya koyamadı ve kadroya girmekte zorlandı.

Fotomaç'ın haberine göre; 30 yaşındaki Yunan futbolcuya ülkesinin takımlarından Olimpiakos talip oldu.

Kourbelis, Panathinaikos ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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Ligde toplamda 5 maçta oynayan Kourbelis, 283 dakika forma şansı bulabildi.

Yunan kulübü Olimpiakos'un, ara transfer döneminde tecrübeli orta saha için Trabzonspor'un kapısını çalacağı, yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetimin ise transfer için kolaylık sağlayabileceği yazıldı.