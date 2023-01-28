Trabzonspor'dam Hamsik açıklaması

Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden Marek Hamsik'in sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

''Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.''

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'da Hatayspor maçı öncesi 5 eksik bulunuyor.

Gbamin, Hamsik, Dorukhan, Visca, Serkan Asan maç kadrosunda yer almıyor.