Geçtiğimiz sezon UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalma başarısı gösteren ve Barcelona'ya yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor U19 Takımı bu sene hayal kırıklığı yaşadı.

TRABZONSPOR HJK HELSINKI'YE ELENDİ

UEFA Gençlik Ligi'nin 2. Turu'nda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile eşleşen Trabzonspor ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Rövanş karşılaşmasında bugün Papara Park'ta konuk ettiği HJK Helsinki'ye 1-0 yenilen Eyüp Saka yönetimindeki Bordo Mavililer UEFA Gençlik Ligi'ne bu kez erken veda etti.

MAÇ SONU SAHA KARIŞTI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında çıkan kavga araya giren güvenlik güçleri tarafından zorlukla yatıştırıldı. Ancak soyunma odasına girerken iki takım oyuncuları yeniden birbirine girdi. Gerginliği çıkış noktası ise konuk ekipten bir oyuncunun maç sonu sevincini abartarak tribündeki taraftarları hedef alması oldu.