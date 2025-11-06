Trabzonspor, bu sezon 11. haftası biten Süper Lig'de iddiasını sürdürüyor. Bunda en önemli paylardan biri de savunmanın ortasında yer alan iki futbolcusu Stefan Savic ve Maksym Batagov'dan başarılı performansından kaynaklanıyor. Geçen hafta lider Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibinde kaptan Savic sakatlanarak oyunu tamamlayamadı. Sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilen Savic'in milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

Trabzonspor'a kendi sahasında oynayacağı alanyaspor karşılaşmasından önce bir kötü haber de diğer stoper Batagov'dan geldi. Ukraynalı savunma oyuncusu sakatlık geçirirken antrenmana devam edemedi. Btoagov'un durumu çemilecek MR'ın ardından belli olacak.