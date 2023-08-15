Trabzonspor'da şimdi de Kampl iddiası

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’da, Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, orta sahadaki eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da sponsorluk görüşmelerine devam ediyor. Bordo-Mavili ekip, yaz döneminin başında gündeme gelen, ancak o süreçte transferinde her iki kulübünde mesafe kat edemediği Kevin Kampl için, yeniden devrede olduğu ileri sürüldü.

Bu sefer daha detaylı bir şekilde nabız yoklaması yaptığı iddia edilen Karadeniz ekibinin, 32 yaşındaki yıldız oyuncuyu takıma kazandırmak istediği ileri sürüldü. Alman ekibi Leipzig ile bir yıl kontratı kalan Kampl, geçen sezon takımında rotasyon oyuncusu rolündeydi.

Bundesliga Ligi'nde çıktığı 29 maçta 1.340 dakika görev alan Sloven futbolcu, 2 gol ve 2 asistle skora katkı sağlamıştı. Geçtiğimiz sezon 29’u lig olmak üzere 41 maçta 1.799 dakika forma giyen Kampl, 2 gol ve 3 asistlik bir performans göstermişti. Bu yaz transferlerde ciddi rakamlara oyuncu satışı yapan Leipzig, orta alanına 2 yeni takviye gerçekleştirdi. Haliyle Kampl’ın bu yıl alacağı sürenin daha da azalması beklendiği belirtildi.

Yıldız orta sahanın kariyeri ve istikrarı nedeniyle olası ayrılık sürecinde taliplerinin artması gündeme gelirken, bu konuda Trabzonspor'un oyuncu için tüm şartları zorladığı iddia edildi. 2012’de 3 milyon Euro’ya Salzburg ekibine transfer olduktan sonra, kısa zamanda Avrupa futbolunda vitrine çıkan Kevin Kampl, 2015’te 12 milyon Euro karşılığında Borussia Dortmund’a gitmişti.

Dortmund'un ardından 11 milyon Euro bonservisle Leverkusen’in yolunu tutan ve 2017 yılında 20 milyon Euro bedelle Leipzig’in kadrosuna kattığı Kampl, kariyeri boyunca çıktığı toplam 539 resmi maçta 60 gol, 107 asistlik skor katkısı sağlamış. Kevin Kampl'ı bugüne kadar transfer eden kulüpler, bu oyuncu için toplamda 46 milyon Euro bonservis bedeli ödemiş olduğu öğrenildi.

MAXİ GOMEZ

Öte yandan, Bordo-Mavili ekibin Uruguaylı futbolcusu Maxi Gomez için, son oynanan Antalyaspor karşılaşması öncesi için ortaya bir iddia atıldı. Her nedense Maxi Gomez'in, Antalyaspor maçı öncesi mücadeleye çıkmak istemediği ve oyuncunun takımdan ayrılmak istediği ileri sürdü.

Bu maçtan önce Gomez'in "Ben oynamak istemiyorum. Ben gitmek istiyorum." dediği öne sürülürken, kulübün kendisine; '' İstemiyorsan git kendine bir takım bul.'' dediği iddia edildi. Bordo Mavili kulübün yetkili bir ismi, bu iddiaya çok şaşırdığını, hayret ettiğini, asla böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyerek; "Böyle bir şey olsa, soruyorum; M. Gomez maçın kadrosunda yer alır mıydı? Hoca tarafından 2' nci yarı oyuna sokulur muydu? Tamamen gerçek dışı. Gomez ile hiç bir problemimiz yok.'' dedi.