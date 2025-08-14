Trabzonspor’da Uzak Doğu rüzgarı! Premier Lig yıldızı gündemde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor’da Uzak Doğu rüzgarı! Premier Lig yıldızı gündemde

Trabzonspor on numara transferinde rotayı Premier Lig'e çevirdi. Bordo Mavililer, Crystal Palace'ın Japon yıldızı Daichi Kamada ile ilgileniyor.

Trabzonspor, Andre Almeida transferinde istediği sonucu henüz alamaması üzerine listesindeki alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda rotayı Premier Lig'e çeviren Bordo Mavililer Crystal Palace'ta yeterli forma şansı bulamayan Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, Kamada transferi için resmi girişimlerine başladı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasından dolayı İngiliz kulübünden bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki Japon yıldız, Avrupa'dan birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Trabzonspor Kamada'nın haricinde Güney Amerika'da farklı transfer arayışlarına girdiği kaydedildi.

Son Haberler
Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı
Suriye’deki yangın Türkiye’ye sıçradı
Martı Tag kullananlara kötü haber!
Martı Tag kullananlara kötü haber!
Ünlü iş adamı tutuklandı
Ünlü iş adamı tutuklandı
Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'
Maximin'den olay Mourinho itirafı! 'İnsanlar anlamıyor...'
Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok
Trabzonspor'un yıldızı korkutuyor! Antrenmanda yok