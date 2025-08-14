Trabzonspor’da Uzak Doğu rüzgarı! Premier Lig yıldızı gündemde

Trabzonspor, Andre Almeida transferinde istediği sonucu henüz alamaması üzerine listesindeki alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda rotayı Premier Lig'e çeviren Bordo Mavililer Crystal Palace'ta yeterli forma şansı bulamayan Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

A Spor'dan Yunus Emre Sel'in haberine göre; Trabzonspor, Kamada transferi için resmi girişimlerine başladı.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasından dolayı İngiliz kulübünden bu yaz ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 29 yaşındaki Japon yıldız, Avrupa'dan birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Trabzonspor Kamada'nın haricinde Güney Amerika'da farklı transfer arayışlarına girdiği kaydedildi.