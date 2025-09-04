Trabzonspor'da yaprak dökümü devam ediyor: Emektar yıldızlara veda edilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrası ayrılık rüzgarı devam ediyor. Bordo Mavililer, emektar yıldızları Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yollarını ayırmayı planlıyor.

St. Etinne'den Benjamin Bouchouari'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor'da Faslı oyuncuyla birlikte yabancı sayısı 14'e yükselecek.

NWAKAEME İLE VISCA İÇİN AYRILIK KARARI ALINDI

Bordo mavili yönetim, Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken yabancı kontenjanında boşluk yaratmak için iki yıldız oyuncu Nwakaeme ile Visca'yı gözden çıkardı.

nwakaeme.jpg

NİJERYALI YILDIZIN SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Sezon başında ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen 36 yaşındaki Nijeryalı sol kanat Nwakaeme'nin sözleşmesinin dondurulması gündeme geldi.

visca.jpg

TRANSFERİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

35 yaşındaki Bosna Hersekli sağ kanat Edin Visca'ya ise Süper Lig'den bir talip çıkması durumunda transferinde kolaylık sağlanması kararı alındı.

TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİLER

İki deneyimli oyuncu Trabzonspor lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynamaş ve kulübün tarihine adlarını yazdırmayı başarmıştı.

