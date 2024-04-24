Trabzonspor'daki geleceği hakkında konuştu. Berat'tan flaş açıklama

Trabzonspor'un sezon başında Al Ittifaq'tan kiraladığı Berat Özdemir yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye Kupası'nda 3-2 kazanılan Fatih Karagümrük maçında da başarılı performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcu geleceği hakkında konuştu.

Berat, "Geleceğimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben olsam da olmasam da Trabzonspor'u seviyorum. Hayırlısı olsun diyorum" dedi.

Berat Özdemir, Karagümrük maçı için de şunları söyledi: "İlk yarı istediğimiz gibi başlamadı. Sonrasında 10 kişi olmamıza rağmen müthiş bir takım ruhu gösterdik. Her oyuncu fedakarca davrandı. İkinci maç avantajlı gideceğiz. Umarım bu istek ve arzu devam eder."