Trabzonspor'dan 1 Ağustos çağrısı

Trabzonspor Kulübü, o dönem birinci lig olarak adlandırılan Süper Lig'e çıkışının 50'nci yılını, 1 Ağustos'ta kutlayacak.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un 1973-74 sezonunda Türkiye İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak birinci lige (Süper Lig) yükselmesinin 50'nci yılını, çeşitli etkinliklerle kutlayacağını belirtti.

Futbolda Anadolu ihtilali için ilk adımın atılmasında emeği geçenler ile bir araya gelerek söz konusu sezonda yaşananları hatırlamak, yeni kuşaklara anlatmak ve o günleri anmak için "Süper Lig'de 50. Yıl" adı altında organizasyon düzenlediklerine işaret eden Ören, şunları kaydetti:

"O sezonun yöneticisinden teknik adamına, A takım futbolcusundan genç takım oyuncusuna, malzemecisinden personeline, hakemlerinden maskotlarına, o günleri yazıları ve fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren gazeteci, yazar ve foto muhabirlerine kadar emeği geçen herkesi saygı ve minnetle aramızdan ayrılanları da rahmetle anacağız."

Ören, 50 yıllık bir destanın adımlarının atıldığı o şanlı günlerin hatıralarını, yaşayanlarla birlikte anacakları etkinlikte kendileriyle paylaşılacak anıları ve görselleri, geleceğe miras kalabilmesi için kitap haline getireceklerini ifade etti.