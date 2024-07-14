Trabzonspor'dan 1 Ağustos çağrısı

Kaynak: AA
Trabzonspor'dan 1 Ağustos çağrısı

Trabzonspor, "Süper Lig'de 50. Yıl" adlı kutlama düzenleyecek

Trabzonspor Kulübü, o dönem birinci lig olarak adlandırılan Süper Lig'e çıkışının 50'nci yılını, 1 Ağustos'ta kutlayacak.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un 1973-74 sezonunda Türkiye İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olarak birinci lige (Süper Lig) yükselmesinin 50'nci yılını, çeşitli etkinliklerle kutlayacağını belirtti.

Futbolda Anadolu ihtilali için ilk adımın atılmasında emeği geçenler ile bir araya gelerek söz konusu sezonda yaşananları hatırlamak, yeni kuşaklara anlatmak ve o günleri anmak için "Süper Lig'de 50. Yıl" adı altında organizasyon düzenlediklerine işaret eden Ören, şunları kaydetti:

"O sezonun yöneticisinden teknik adamına, A takım futbolcusundan genç takım oyuncusuna, malzemecisinden personeline, hakemlerinden maskotlarına, o günleri yazıları ve fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren gazeteci, yazar ve foto muhabirlerine kadar emeği geçen herkesi saygı ve minnetle aramızdan ayrılanları da rahmetle anacağız."

Ören, 50 yıllık bir destanın adımlarının atıldığı o şanlı günlerin hatıralarını, yaşayanlarla birlikte anacakları etkinlikte kendileriyle paylaşılacak anıları ve görselleri, geleceğe miras kalabilmesi için kitap haline getireceklerini ifade etti.

İlgili Haberler
UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu
Son Haberler
Zehir tacirlerine son anda baskın Gündem
Zehir tacirlerine son anda baskın
25 dönümlük arazi kül oldu Yerel Haberler
25 dönümlük arazi kül oldu
UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu Spor
UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu
Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü Dünya
Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü
Olmaz denileni yaptı. Şimdi 6 dönümlük arazide üretim yapıyor Yaşam
Olmaz denileni yaptı. Şimdi 6 dönümlük arazide üretim yapıyor
Suç olduğunu bilsek yapmazdık. AK Gençlik Başkanı'nın savunması pes dedirtti Gündem
Suç olduğunu bilsek yapmazdık. AK Gençlik Başkanı'nın savunması pes dedirtti
Mezuniyet cübbesini annesine giydiren genç kadının moralini bozan yorum Yaşam
Mezuniyet cübbesini annesine giydiren genç kadının moralini bozan yorum