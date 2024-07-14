UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu

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UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu

EURO 2024 finali için Berlin'e gidecek olan Mehmet Büyükekşi burada UEFA yetkilileri ile görüşecek.

1 aydır devam eden EURO 2024’te beklenen gün geldi çattı. Dev turnuvanın final maçında İspanya ve İngiltere kozlarını paylaşacak.

TSİ 22.00’de Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’de Almanya’ya gidecek.

18 Temmuz’da yapılacak olan TFF Başkanlığı seçimleri öncesi Mehmet Büyükekşi burada UEFA müfettişleri ile bir de toplantı yapacak.

Yapılacak toplantıda müfettişlerin Servet Yardımcı’nın istifasını soracağı iddiaları dolaşırken gerçek bambaşka çıktı.

"Mule yasası" nedeniyle İtalya ile arası açılan UEFA’nın Mehmet Büyükekşi ile EURO 2024 hakkında fikir tartışacağı öğrenildi.

Toplantıda EURO 2032’nin İtalya’dan alınma ihtimali masaya yatırılırken müfettişler Büyükekşi'ye TFF’nin organizasyonu tek başına üstlenip üstlenemeyeceğini soracak.

MULE YASASI NEDİR?

İtalya’da FI Milletvekili Giorgio Mule’nin teklif ettiği ve Mule Yasası olarak anılan yasa teklifinde yerel mahkemelerin spor davalarında yetkilerinin arttırılarak FIFA ve UEFA’nın yetkilerinin kısıtlanması planlanıyor

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