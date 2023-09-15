Trabzonspor'dan ayrılan genç golcü Konyaspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Emrehan Gedikli’yi kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlılardan transfere dair yapılan açıklamada, "Tümosan Konyaspor'umuz, genç forvet oyuncusu Emrehan Gedikli ile sözleşme imzaladı. Konyaspor Kulüp Binası'nda düzenlenen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyemiz Celalettin Hakan Katırcı hazır bulundu. Alman ekibi FC Mülheim'de futbola başlayan Emrehan Gedikli, Bayer Leverkusen, SC Austria Lustenau, Süper Lig'de Trabzonspor formaları giydi. 20 yaşındaki forvet takımımızda 90 numaralı formayı terletecek. Emrehan'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.