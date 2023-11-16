Trabzonspor'dan ayrıldı dibi gördü. 1 gol dahi atamadı

İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık oynayan Maxi Gomez'in performansı hayal kırıklığı yarattı.

Beyza Damgacıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'dan ayrıldı dibi gördü. 1 gol dahi atamadı

Trabzonspor'a geçen sezonun başında Valencia'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Maxi Gomez beklentilerin altında bir performans sergilemişti.
Bordo-Mavili formayla 35 maça çıkan Uruguaylı futbolcu sadece 7 gol kaydedebilmişti.
Bu sezon başında İspanyol ekibi Cadiz'e kiralanan Gomez adeta dibe vurdu.
LaLiga ekibinde çıktığı 10 maçta sadece 500 dakika şans bulabilen Uruguaylı forvet, 1 gol dahi atamadı.
İspanyol basını, 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu Cadiz'in kullanmayacağını belirtirken Gomez'in, Trabzonspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

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