Trabzonspor'dan Bakasetas yalanlaması

Trabzonspor'un yıldız ismi Anatasios Bakasetas'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili ekip, resmi sitesinden Yunan oyuncu ile ilgili bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.
Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir.''
Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıktı. Söz konusu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 2 asist yaptı.
İlgili Haberler