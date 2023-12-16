Trabzonspor'dan Bakasetas yalanlaması

Trabzonspor'un yıldız ismi Anatasios Bakasetas'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili ekip, resmi sitesinden Yunan oyuncu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

''Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.

Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir.''

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıktı. Söz konusu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 2 asist yaptı.