Trabzonspor'dan Bakasetas yalanlaması

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Beşyıldız
Trabzonspor'dan Bakasetas yalanlaması
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bakasetas ile ilgili Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Trabzonspor'un yıldız ismi Anatasios Bakasetas'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bordo-mavili ekip, resmi sitesinden Yunan oyuncu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
''Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan ‘iddialar’ gerçeği yansıtmamaktadır.

Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir.''

Bakasetas, bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıktı. Söz konusu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 2 asist yaptı.

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