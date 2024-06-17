Trabzonspor'dan çifte bomba. Draguş formayı giydi

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-Mavili ekip ilk transferini eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi renklerine bağlayarak gerçekleştirmişti.

Trabzonspor'dan iki transfer bombası daha geldi. Geçen sezon Gaziantep FK'de oynayan, bonservisi Standard Liege'de olan Denis Draguş ile anlaşma sağlandı. Draguş ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık imza atıldı.

Romanya Milli Takımı formasıyla EURO 2024'te boy gösteren Draguş bugün oynanan Ukrayna karşılaşmasında attığı gol ve performansıyla büyük beğeni topladı.

24 yaşındaki Draguş, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep'te 35 maçta 15 gol kaydetti.

Teknik direktör Abdullah Avcı ve ekibinin transferinin gerçekleştirilmesini istediği diğer isim de Glasgow Rangers ile sözleşmesi biten John Lundstram idi.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın yoğun çabaları ile 30 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da anlaşma sağlandı.

John Lundstram'ın, 23 Haziran'da İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi verildi. İngiliz futbolcu, Trabzon'a geçerek 24 Haziran'daki ilk etap kampına dahil olacak.