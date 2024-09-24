Trabzonspor’dan dikkat çeken istatistik. 44 yıl sonra ilk kez oldu

Süper Lig’deki son maçında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör değişimine rağmen aradığını bulamadı. Ligde oynadığı 5 maçta da galip gelemeyen ve tüm maçlarında berabere kalan bordo mavililer, 44 yıl aradan sonra ligdeki ilk 5 maçında da berabere kalan ikinci takım oldu. Söz konusu istatistiği en son yapan takım 1979-1980 sezonunda Zonguldakspor olmuştu.

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Raipid Vien’e kendi evinde 1-0 ve deplasmanda 2-0 mağlup olarak elendi. Bordo mavililer, UEFA Konferans Ligi Play off turunda ise St. Gallen ile deplasmanda 0-0 ve kendi evinde 1-1 berabere kaldı ve penaltılarda elenerek Avrupa kupalarına veda etti.

Trabzonspor, Süper Lig’deki ilk maçında ise deplasmanda Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililer, sonrasında oynadığı Eyüpspor maçında da golsüz berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’in gelmesi sonrası ilk maçını kendi evinde Beşiktaş’a karşı oynayan Trabzonspor, maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak 3 maç üst üste 1 puana razı oldu.

Erteleme maçında Kayserispor ile 2-2- berabere kalan bordo mavililer, son olarak deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililerin berabere kaldığı 5 maçın 3’ünde skor 0-0 oldu. Trabzonspor’un Şenol Güneş yönetiminde oyunun nasıl değişeceği ve önümüzdeki maçlarda sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Karadeniz ekibi aldığı 5 puanla ligde 14. sırada yer alıyor.