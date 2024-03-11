Trabzonspor'dan Fenerbahçe açıklaması. 'Bizi kurtarın çığlığı'

Fenerbahçe'nin futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Pendikspor maçının ardından Trabzonspor karşılaşmasına yönelik ifadeler kullanmıştı.

Pendik mücadelesinin hakemine tepki gösteren Baki, "Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor TFF. Hep beraber göreceğiz" demişti.

Bu sözler Trabzonspor cephesinde sert karşılık buldu. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Selahattin Baki için "Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon birçok maçını 'Şapkadan çıkartılan tavşan.' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'Hakem hatası istemiyoruz.' çağrısı aslında 'Bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır" dedi.

Taner Saral, yazılı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil. Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak 'Şapkadan tavşan çıkartma.' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, Merkez Hakem Kurulunu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'Şampiyon olacağım.' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar."