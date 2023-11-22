Trabzonspor'dan Galler maçında sakatlanan Uğurcan Çakır için açıklama

A Milli Takım’ın Galler’e karşı oynadığı karşılaşma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Uğurcan Çakır’ın durumu belli oldu

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir yaptığı açıklamada, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi.