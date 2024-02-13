Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar söylendi:
Şirketimiz, 09.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, kayıtlı sermaye sistemi içinde, 1.500.000.000 TL nakit sermaye artırımı ile %150 oranında artırarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarmıştır. 29.01.2024 tarihinde başlayan ve 12.02.2024 tarihinde biten yeni pay alma haklarının kullanılması sonucunda kalan payların nominal değeri 12.799.895,112 TL'dir. Bu paylar, 14.02.2024-15.02.2024 tarihlerinde 2 iş günü boyunca Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altına düşmemek şartıyla Birincil Piyasada oluşan fiyattan satılacaktır.
Satılmayan payları almak için hakim hissedar Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. alım taahhüdünde bulunmuştur.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar söylendi: