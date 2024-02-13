Trabzonspor'dan KAP açıklaması geldi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar söylendi:

Şirketimiz, 09.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, kayıtlı sermaye sistemi içinde, 1.500.000.000 TL nakit sermaye artırımı ile %150 oranında artırarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarmıştır. 29.01.2024 tarihinde başlayan ve 12.02.2024 tarihinde biten yeni pay alma haklarının kullanılması sonucunda kalan payların nominal değeri 12.799.895,112 TL'dir. Bu paylar, 14.02.2024-15.02.2024 tarihlerinde 2 iş günü boyunca Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altına düşmemek şartıyla Birincil Piyasada oluşan fiyattan satılacaktır.

Satılmayan payları almak için hakim hissedar Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. alım taahhüdünde bulunmuştur.