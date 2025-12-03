Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün saat 20.00'de Vanspor'u konuk edecek Trabzonspor'dan maça saatler kala sakatlık açıklaması geldi.

TRABZONSPOR: BANİYA AMELİYAT OLACAK

Sol kaval kemiğinde bir süredir devam eden ağrılarının artması üzerine Rayyan Baniya'nın ameliyat olacağı açıklandı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Rayyan Baniya’nın bir süredir devam eden sol kaval kemiği ağrısı şikayetlerinin artması üzerine yapılan MR ve BT görüntülemeleri sonucunda, ameliyat edilmesine karar verilmiştir. Cerrahi işlemin ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından devam edilecektir"