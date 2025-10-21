İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak canice katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında karar çıktı. Cinayeti işleyen iki sanık için tahrik indirimi uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verilirken olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen iki sanık için beraat ve tahliye kararı verildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından verilen karar sosyal medyada gündem olurken Trabzonspor, resmi sosyal medya kanalları üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Bordo mavili takımın taraftarı olan Minguzzi'nin fotoğrafı "KUZEY UNUTMAZ AHMET... UNUTMAZ!" ifadeleriyle paylaştı.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından bu paylaşıma verilen yanıtta da "Beşiktaş da UNUTMAYACAK!" denildi.

İşte o paylaşımlar;